Kılıçdaroğlu'ndan seccade açıklaması: Hiçbir kutsala saygısızlık etmeyiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemde olan seccade fotoğraflarıyla ilgili Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ben samimi olarak üzgünüm. Ben ailem, çocuklarımız asla hiçbir kutsala saygısızlık etmeyiz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Saadet Partisinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde düzenlenen 'Dayanışma Paylaşma ve Kardeşlik İklimi' isimli iftar yemeğine katıldı. İftar programında gündem olan seccade fotoğrafıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, samimi olarak üzgün olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu,“Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi yapılan fotoğraf karesiyle ilgili sadece iki kelam edeceğim. Bu olay iftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam, öyle bir alışkanlığım da yoktur. Herkesi kucaklarım, herkese saygı duyarım. Salon kalabalıktı ve fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o fotoğraf üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam, ben samimi olarak üzgünüm. Ben ailem, çocuklarımız asla hiçbir kutsala saygısızlık etmeyiz. Bizim demokrasi anlayışımızda, yönetimin temelini adalet oluşturur" dedi.



“ADALETİN OLMADIĞI YERDE HUZUR OLMAZ"

Kılıçdaroğlu,“ Adaletin olmadığı yerde, Sayın Karamollaoğlu'nun dediği gibi kucaklaşma olmaz. Devletin dili adaletse, her birimiz adalet için mücadele etmeliyiz. Ve adaleti bu topraklara getirmek zorundayız. Bugün yaşadığımız bütün problemlerin tamamı adaletsizlikten kaynaklanıyor. Adaletin bu topraklara gelmesi için adaletin sağlanması için 6 lider bir aradayız. Ve bu ülkeye ne olursa olsun adaleti mutlaka getireceğiz. Hepimiz söz verdik, sözümüzün de arkasında kalacağız. 2 bin 400 yıl önce söylenen bir söz var. Önemli bir bilge söylemiştir: 'Devleti yönetenler eğer zenginleşmişse onlar vatandaşın hakkını değil, kendi mal varlıklarını korurlar' diyor. Biz vatandaşın hiçbir ayrım yapmadan hakkını koruyacağız. Sayın Karamollaoğlu herkesle kucaklaşacağız dedi. Evet herkesle kucaklaşacağız. Rahmetli Erbakan'ın çok söylediği bir söz var. Hak gelecek ve batıl zail olacak" şeklinde konuştu.