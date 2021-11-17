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Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde ilginç anlar! Önüne paltosunu serdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir toptancı halini ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir esnafın "Kırmızı halımız" yok diyerek paltosunu yere serip "paltoma basarak geçin" demesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ise 'olmaz basamam' diyerek paltonun üzerinden atladı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Yenimahalle'de bulunan sebze ve meyve toptancı hali ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Kılıçdaroğlu'nu gören bir esnaf hemen paltosunu yere sererek "Kırmızı halımız yok, paltoma basarak geçin" dedi. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine 'Olmaz basamam' dedi ve paltonun üzerinden atladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Yenimahalle'deki Meyve-Sebze Toptancı Hali'ne geçti. Kılıçdarolu burada esnafı tek tek ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, bir esnafın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını aktarması üzerine, "EYT'liler üzerinde duruyoruz. Sıkıştırıyoruz bir an önce gelsin diye" dedi.

Esnaf ile sohbet ederek fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra boş sebze kasalarının üzerine oturarak kahvaltı yaptı. Halin içerisinde bulunan Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz ile makamında görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra halden ayrıldı.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #kılıçdaroğlu esnaf palto #kılıçdaroğlu ankara hal
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