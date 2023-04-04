Kılıçdaroğlu, öldürülen 4 kadının aileleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen kadınların aileleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, öldürülen 4 kadının aileleriyle bir araya geldi
04 Nisan 2023 Salı 12:21

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen kadınların aileleri ile bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında, öldürülen 4 kadının aileleri ile görüştü. Aileler, Kılıçdaroğlu'na, kadın cinayetleri ve kadına şiddetle mücadelenin konu edildiği çeşitli kitaplar hediye etti.

Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kadına şiddet #Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #kadın #kadın cinayetleri
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