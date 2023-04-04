Kılıçdaroğlu, öldürülen 4 kadının aileleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen kadınların aileleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen kadınların aileleri ile bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında, öldürülen 4 kadının aileleri ile görüştü. Aileler, Kılıçdaroğlu'na, kadın cinayetleri ve kadına şiddetle mücadelenin konu edildiği çeşitli kitaplar hediye etti.

Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katıldı.