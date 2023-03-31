Kılıçdaroğlu: Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mermi isabet eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep beraber görüyoruz" dedi

Kılıçdaroğlu: Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz
31 Mart 2023 Cuma 19:13

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mermi isabet eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu'ndaki parti binasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım tarafından karşılandı.Parti binasına giren liderler, burada bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele Sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz." dedi.

Meral Akşener'in siyasette deneyimli, birikimli, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek bir lider olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla kendisine, parti arkadaşlarına 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Ayrıca silahı kullanan kişi yakalandığı için polisimize, polis teşkilatına da yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #siyaset #chp #istanbul #kemal kılıçdaroğlu #iyi parti
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