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Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü
19 Mayıs 2023 Cuma 15:49

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na görüşme sırasında CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve Özdağ, görüşme sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını masaya yatırıp değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Aynı zamanda ben Millet İttifakı'nın görüşleri, yaptığımız çalışmalar, ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimiz ve anayasa değişikliğiyle ilgili düşüncelerimizle ilgili Sayın Genel Başkanı bilgilendirdim. Bazı sorular da sordu Sayın Genel Başkan. Türkiye'nin demokrasiye, dayanışmaya, var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla görüşecek. Kendi düşüncelerimizi Sayın Genel Başkana bütün ayrıntılarıyla aktardık" dedi.

ÖZDAĞ: YETKİLİ KURULLARIMIZLA DEĞERLENDİRMELER YAPACAĞIZ
Ümit Özdağ da ziyareti için Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "Bazı sorularımız vardı onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. ATA İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Oğan ile de bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık sonrasında tekrar yine değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içerisinde Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ #kemal kılıçdaroğlu
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