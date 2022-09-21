Kılıçdaroğlu, unutamadığı çocukluk anısını anlattı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilkokul zamanında başından geçen bir anısını anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çocukluğu zamanında başından geçen bir anısını anlattı. 23 Nisan törenlerinde şiir okuyacağı zaman önlüğünün yamalı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, anısını şöyle anlattı:

“Önlüğüm yamalıydı. Öğretmen geldi, oğlum yeni bir önlüğün yok mu dedi. Var dedim ama aslında yoktu. Eve gittim annemden önlük istedim. Tabii annem önlüğü nerden bulacak, önlük yok. Bana bir gömlek giydirdi ve gömleğimle gittim. Öğretmen, “oğlum önlüğün nerde” dedi. Önlüğüm yok öğretmenim dedim. O zaman bir başka öğrencinin önlüğünü giydirdiler ve öyle çıkıp 23 Nisan şiirini okudum. Hayatımda tabii unutmadığım olaylardan birisi de bu. Keşke iyi bir önlüğüm olabilseydi.”