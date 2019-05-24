Kimsenin arka bahçesinde değil, demokrasinin ön bahçesindeyiz

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, YSK'nın İstanbul seçiminin iptaliyle iligili 250 sayfalık gerekçeli kararının hukuki değil, siyasi bir metin olduğunu söyledi. Yücel, "Oylar çalındı denilerek vatandaşın tepki göstermesini, lehlerine oy toplamayı düşündüler. Gerekçeli kararda, çalma, hırsızlık kelimeleri geçmiyor. İzmir Barosu olarak çalışma yaptık, suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Kimsenin arka bahçesinde değil, demokrasinin ön bahçesindeyiz
24 Mayıs 2019 Cuma 09:53

Yüksek Seçim Kurulu'un 7'ye karşı 4 ret oyuyla iptal ettiği İstanbul seçimiyle ilgili ilk demokrasi nöbetini başlatan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel'le süreci konuştuk. "Demokrasinin karşısında kim olursa biz de onun karşısındayız" diyen Yücel, şöyle konuştu: "Bu karara ve seçimin iptal edilmesine hukuki olarak verecek bir cevabım yok. Çünkü karar hukuki değil. Ama halk ağzıyla, çalınan minareye bir kılıf lazımdı, bu gerekçeli karar onun temsilidir. Gerekçeli kararın içerisinde çok fazla bir şey yok. Şişirilmiş bir rapor. Bizi siyasetin ya da bir partinin arka bahçesi olarak değerlendirmek kötü niyetli bir yaklaşımdır. Demokrasinin tehlike altında olduğu her yerde ön bahçede olmaya devam edeceğiz."

Muhabirimiz Halil Özcan'ın İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ile yaptığı özel söyleşinin detayları;

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