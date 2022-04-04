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Kıraathanenin önünde otururken öldürüldü!

Diyarbakır'da 38 yaşındaki Muzaffer Kızıl, işlettiği kıraathanenin önünde oturduğu sırada, oradan taksi ile geçen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Kıraathanenin önünde otururken öldürüldü!
04 Nisan 2022 Pazartesi 12:50

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Sunay Caddesi’nde meydana gledi. M.Ç.'nin kullandığı taksiyle gelen kişi, işlettiği kıraathanenin önünde arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'a tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kızıl yere yığılırken, şüpheli ise geldiği taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Muzaffer Kızıl, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, KGYS kameralarından tespit ettiği taksiyi Şeyh Şamil Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Sürücü M.Ç. ise Bağcılar Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #ölüm #cinayet
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