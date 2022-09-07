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Kiracı, ev sahibini öldürdü

Batman’da otel işletmecisi Suat Özperk (60), evinde kiracı olarak oturan V.R. tarafından çıkan tartışma tabancayla vurularak öldürüldü

Kiracı, ev sahibini öldürdü
07 Eylül 2022 Çarşamba 14:19

Olay, dün gece saatlerinde Korik Mahallesi Asya Caddesi’nde meydana geldi. Otel işletmecisi 7 çocuk babası Suat Özperk, caddede yürürken kiracısı V.R. ile karşılaştı. Burada, Özperk ve V.R. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.R., yanındaki tabancayla Suat Özperk’e ateş etti. Özperk kanlar içinde yere yığılırken, V.R. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Özperk’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede boş kovanlar ve bir tabanca bulan polis, kaçan V.R.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Suat Özperk, toprağa verildi.

V.R.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #batman #cinayet #kiracı #ev sahibi
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