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Kiralar yükseldi, ev arkadaşı arayan arttı!

Kiralar yükseldi, ev arkadaşı arayan arttı!
20 Ekim 2022 Perşembe 11:52

Son dönemde artan kira fiyatları nedeniyle masraflarını azaltmak isteyenler, 'ev arkadaşlığı'nı tercih ediyor. Ev arkadaşı arayanların ilanlarındaki artış, online emlak platformlarına da yansıdı. 
 

Son zamanlarda artan kira fiyatları sonrasında masrafını azaltmak isteyenlerin odasını ya da evini başkalarıyla paylaşmayı tercihinde artış yaşandı. Çoğunlukla üniversite öğrencileri ile yalnız yaşayanların ev giderini paylaşmak amacıyla tercih ettiği 'ev arkadaşlığı' uygulamasındaki artış, online emlak platformlarında yer alan ilanlarda dikkat çekiyor. 

Platform üyeleri çoğunlukla 'Kiralık Ev' başlığı altındaki ilanların açıklama kısmında evi ya da odayı paylaşma isteğinden bahsederken, bazı ilanlardaki; 'Ev arkadaşı aranıyor', 'Kız öğrenci ev arkadaşı aranıyor', 'Öğrenci evine arkadaş aranıyor', yazıları dikkati çekti.     

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kiracıların ev sahibine bilgi vermeden evini başkasıyla paylaşmasının evi tahliye sebebi olduğunu belirtti. Kiracılar ve ev sahiplerinin uyması gereken kurallardan bahseden Gündüz, "Ev sahipleri evini birden fazla kişiye, öğrencilere kiraya verecekse apartmandan izin almalı ve apartman yönetiminin karar defterinde belirtilmeli. Ev sahipleri belediye, maliye ve polis merkezine bilgi vermek zorundasınız. Ev kiralayan öğrenciler ev arkadaşı alacağında, odayı paylaştığında ev sahibine bildirimde bulunmak zorunda. Bu durum sözleşmede belirtilmiyorsa, ev sahibine bilgi verilmediyse itiraz halinde evden tahliyesi gerçekleştirilebilir" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kira #yüksek kiralar #kiracı #haber
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