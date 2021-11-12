Kiralar yükseldi, ev arkadaşına talep arttı

Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 40 yükseldi. İzmir, Ankara’nın gözde semtlerinde bu oran yüzde 100, İstanbul’da bazı bölgelerde yüzde 300'lere kadar çıktı. Yükselen ücretler nedeniyle kirasını ödemekte zorlanan kiracılar ise ev arkadaşı aramaya başladı. Ancak ev sahibinin izni olmadan alt kiracı alınması durumunda evden çıkarılma riski var

Bazı şehirlerde kiraların tek başına karşılanamayacak seviyelere çıktığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Akdoğan, “Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerdeki kira artışları çok yüksek. Bir kerede 2-3 kat zamlanan daireler var. Daha önce tek başına bir dairenin kirasını ödeyebilen bir kiracı şimdi bunu ödeyemez hale geldi. Örneğin daha önce maaş kira oranı yüzde 30-40’larda olan bir çalışan için bu oran bir anda yüzde 75 oldu. Evet önceden de ev arkadaşı aranıyordu fakat kiralardaki ciddi artış bu dönem ev arkadaşı arayanların sayısını artırdı” dedi.

Bekarlar yanına bir kişi daha alırken öğrenciler ise 3-5 kişi birlikte eve çıkıyor. Akdoğan konuyla ilgili “Daha önce tek başına yaşayan bir kiracı şimdi yanına en az bir kişi arıyor. Böylelikle kira ve faturası yarı yarıya azalıyor. Odayı eşyaları kiralarlarsa daha yüksek getirisi oluyor. Öğrenciler ise daha önce iki kişi kaldıkları eve üçüncüyü alıyor, üç kişi kalıyorlarsa dördüncüyü arıyorlar. Bu şekilde evde yaşayan kişi sayısı önceki yıllara göre arttı” diye konuştu.

İnternetten buluyorlar

Ev arkadaşı arayışlarının arkadaş ve çevrenin yanı sıra internet sitelerinden de yapıldığını aktaran Akdoğan, “Çevresinde ev arkadaşı bulamayan emlak sitelerinden ve sosyal medyadan bulmaya çalışıyor. Emlak sitelerinde ‘Öğretmen yanına ev arkadaşı’ ‘Avukatım, bir odamı kiralıyorum’ gibi birçok ilan var. Ancak bazen ilerleyen süreçte kira ödememe, ev içi sorunlar hatta hırsızlık gibi ciddi durumlarla karşılaşılabiliyor. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor” ifadeleri kullandı.

Tahliye davası açabilir

Ev arkadaşı bulan kiracılar, ev arkadaşlarının yanı sıra ev sahibiyle de sorunlar yaşayabilir. Kiracının alt kiracı alması hakkında Akdoğan şu bilgileri verdi: “Kiracı tek başına kiraladığı bir ev için alt kiracıya veremez. Verebilmesi için ev sahibinden kira kontratında yazılı olarak alt kiralama hakkı alması gerekir. Kiracı alt kiralama hakkı olmadan veya ev sahibinden yazılı izin almadan ev arkadaşı alırsa ev sahibi tarafından tahliye davası açma hakkı doğar.”

‘Sözleşmeye ekleyin’

Kiracıların kira kontratının kendilerine verdiği hakların dışında kiraladığı evde bir değişikliğe gitmeden önce mutlaka ev sahibinden yazılı izin alması gerektiğine dikkat çeken Akdoğan, “Kiracılar kira kontratı yaparken eğer bir arkadaşı alacak veya alt kiralama yapacaksa bu konularla ilgili maddeyi sözleşmeye eklemeyi unutmasın” uyarısında da bulundu.