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Kırıkhan'da 51 gayrimenkul satılacak

Hatay Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ihale ile 51 adet gayrimenkulün satılacağını duyurdu

Kırıkhan'da 51 gayrimenkul satılacak
22 Ocak 2022 Cumartesi 11:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mülkiyeti Hatay Kırıkhan OSB'ye ait ilandaki tabloda belirtilen parseller OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Müteşebbis Heyet'in belirlemiş olduğu arsa ön tahsis ve satış prensiplerine göre ve Hatay Kırıkhan OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektör grubu olan “Karma OSB” ne uygun faaliyet gösteren "Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere avans olarak 60 TL/m2" belirlenen muhammen bedel ile açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle katılımcılara ön tahsis edilecektir.


İhale 04.02.2022 Cuma günü saat 14:30'da Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/Hatay adresinde bulunan Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılacaktır.


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