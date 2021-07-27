Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli alacak

Kırıkkale Üniversitesi'nin 132 sağlık personeli alımı yapacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

İlana başvuracak kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşıması ve nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.



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