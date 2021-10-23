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Kırklareli Üniversitesi 14 kişi alacak

Kırklareli Üniversitesi, bazı fakültelerinde görevlendirmek üzere 14 öğretim üyesi alımı yapacak

Kırklareli Üniversitesi 14 kişi alacak
23 Ekim 2021 Cumartesi 10:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kırklareli Üniversitesi birimlerinde açık bulunan  ve  ilanda  bölümleri/anabilim  dalları/programları  ile  unvan  ve  koşulları  belirtilen  kadrolara  2547  sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.


Başvurular  kadroların  ilan  edildiği  ilgili  Fakülte  /  Meslek  Yüksekokullarının  web  sayfalarında  bulunan  adreslerine,  Rektörlük  kadroları  için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 


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