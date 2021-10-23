Kırklareli Üniversitesi 14 kişi alacak

Kırklareli Üniversitesi, bazı fakültelerinde görevlendirmek üzere 14 öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kırklareli Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ve ilanda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.



Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine, Rektörlük kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.



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