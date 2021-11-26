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Kırklareli Üniversitesi 16 kişi alacak

Kırklareli Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Kırklareli Üniversitesi 16 kişi alacak
26 Kasım 2021 Cuma 09:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kırklareli Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ve ilanda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer

Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.


İlan için başvurular 25 Kasım 2021 tarihi ile 9 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


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