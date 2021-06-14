2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
0
ALAY KONUSU OLDU!
ALAY KONUSU OLDU!
0
YENİ BİR TÜR KEŞFEDİLDİ
YENİ BİR TÜR KEŞFEDİLDİ
0
ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ
0

Kırklareli Üniversitesi akademisyen alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 10 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Kırklareli Üniversitesi akademisyen alacak
14 Haziran 2021 Pazartesi 11:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kırklareli Üniversitesi'nin birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

 

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır.

İlan için son başvuru tarihi ise 28 Haziran 2021'dir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alımı
Sonraki Haber
Üçüncü aşı Sputnik V de Türkiye'ye geldi
Düğün hazırlığı yapıyordu, ölü bulundu!
Düğün hazırlığı yapıyordu, ölü bulundu!
0
Türkiye'deki bu heykel alay konusu oldu!
Türkiye'deki bu heykel alay konusu oldu!
0
Cinsel istismardan ceza alan antrenör, aynı suçtan beraat etti!
Cinsel istismardan ceza alan antrenör, aynı suçtan beraat etti!
0
Aracında yanarak ölmüştü. Bomba itiraflı notlar bulundu!
Aracında yanarak ölmüştü. Bomba itiraflı notlar bulundu!
0
Taşın üzerinde yazı polisi harekete geçirdi!
Taşın üzerinde yazı polisi harekete geçirdi!
0
Müsilajın azalması için midyelerin avlanmaması gerekiyor ama...
Müsilajın azalması için midyelerin avlanmaması gerekiyor ama...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.