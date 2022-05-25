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Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kırklareli Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ve ilanda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

İlan için başvurular 25 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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