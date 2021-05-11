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Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi'nin 26 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı

Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
11 Mayıs 2021 Salı 11:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kırklareli Üniversitesi birimlerinde açık bulunan bölümlere unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi, Devlet  Yükseköğretim  Kurumlarında  Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ve  Üniversitemiz  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)


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