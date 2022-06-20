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Kırmızı bültenle aranan iki DEAŞ'lı Türkiye'de yakalandı!

Ankara'da düzenlenen 2 operasyonda, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı

20 Haziran 2022 Pazartesi 10:58

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik uzun süreli takip ve analiz çalışmaları sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.

Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

TEM ekiplerinin aynı kapsamda yaptığı bir diğer operasyonda ise DEAŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu yönünde istihbarat bulunan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ele geçirilen dijital materyallerde, terör örgütü elebaşlarının konuşmaları ile örgütün infaz görüntüleri de tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #deaş #kırmızı bülten #interpol #terörist
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