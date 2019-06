Kırmızı eti unuttuk beyaz ete hasretiz

Maliyetin artması, tavuk fiyatlarını 27-28 lira civarına çıkarttı. Halk, fiyatların yüksekliği nedeniyle mangal sezonunda tavuk kanadına dahi yabancı kaldı.

Kurban bayramının yaklaşması nedeniyle kırmızı et fiyatları da dalga dalga yükselmeye başladı. Et sektörünün zor günler geçirdiğini aktaran İzmir Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, "Beyaz et fiyatında yüzde 100'e varan bir artış söz konusu. Zor günler geçiriyoruz." dedi.

Geçen mangal sezonu öncesine kadar kilosu 20 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu bir anda 27-28 liraya yükseldi fiyatı beyaz et tüketmek isteyenler için cep yakıcı bir hale geldi. Fiyatların yükselmesi halkın kanada olan talebini düşürünce üretici, üretim oranını düşürdü. Tüketiciler bazı marketlerde tavuk kanadı bulmakta zorlanmaya başladı. Ege bölgesinde ise durum Türkiye geneli ile neredeyse aynı. Yetkililer beyaz etin bu taleple ve üretimle devam ettiği sürece artacağını kırmızı etin ise ilerleyen dönemlerde Kurban Bayramının gelişinin kırmızı eti de zora sokacağını söylüyor.

Bu seneki beyaz et fiyatının geçen seneki fiyatlarla karşılaştırıldığında yüzde 100'lük bir artış yaşadığını anlatan İzmir Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, "Beyaz et fiyat olarak cep yakmaya başladı. Tavuk eti dediğimiz mamül 27-28 lira civarında satılıyor. Bu fiyat dalgalanması bana göre çok yüksek. Hemen hemen yüzde 100'e varan bir pahalılanma söz konusu. Bununla ilgili sıkıntılarımız var. Esnafın satışları düştü." ifadelerini kullandı.

Üreticiler zor durumda

Piyasadaki daralmadan kaynaklı mal temin etmenin zor olduğunu belirten Yücelmiş, şöyle konuştu:

'Şu anda mal temin edemiyorsunuz. Pek çok sektörde daralma oldu. Tesisler yavaş yavaş kapanmaya başladı. Böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya beyaz et sektörü. Yatırımların üreticilerin üretememesi ya da ürettiğinin karşılığını alamaması, yem fiyatlarının pahalı olması bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Fiyat artışlarını buna bağlıyorum. Bu konuyu ciddiye almamız gerekiyor. Hatta tarım ve hayvancılık konusunu çok ciddiye almamız gerekiyor. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı üreticiye gerekli desteğin verilmemesinden kaynaklanıyor. Bu sorunları hükümetin bir an önce çözmesi lazım. Bu sorunların hangi durumdan kaynaklandığını tespit edip düzeltmeleri gerekir. Millet kırmızı et yiyemediği için insanlar beyaz ete yöneldi. Beyaz et, kırmızı etin önüne geçti. Bugün 4 kişilik bir aile 1 kilo tavuk eti ile doyabilir. Bu tavuğun içine malzeme koyalım dediğiniz zaman yemeğin toplam fiyatı 50 60 liraya kadar ulaşacak. Ayda 2 bin liraya çalışan biri elektrik, su, doğalgaz, kira gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra nasıl et yiyebilir biri bana açıklasın. Şu anda kaliteli bir et yemek isteseniz en az fiyatı 80 lira. Bunu vatandaş nasıl alacak. Beyaz ette yüzde 100 zamlanınca halkımız ete uzak kaldı.'

Önceden 6-7 liraya alınan tavukların şu anda fiyatının 25 lira civarında olduğunu hatırlatan Yücelmiş, bu sorunlara çözüm üretilmezse fiyatların artacağını kaydetti.

'Halk, cebindeki parayı yetiştiremiyor'

Ülke genelinde her şeyin fiyatının yükseldiğini ama çalışanın cebindeki paranın aynı kaldığını belirten Yücelmiş, 'Düne kadar, domates ve patates fiyatları cep yakıyordu. Bunları düşüşe geçirmek için çok çabaladılar ancak oraya verilen özen beyaz ve kırmızı ete gösterilmeyince şimdi bu alanda yükselişler başladı.' dedi.

'Kurban kırmızı eti yükseltecek'

Kurbanın yaklaşması nedeniyle kırmızı et fiyatlarının dalga dalga arttığını kaydeden Yücelmiş, 'Her kurbanda fiyatlar yükseliyor. Çünkü hayvancı kurbana saklıyor hayvanını. Piyasada daralma oluyor. Piyasada fiyat yükselmesi oluyor.' cümlelerini kaydetti.