Kırmızı ışıkta duran iki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile, arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobillerde bulunan 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı. Otomobillerde bulunan Emine Çöp (27) ve Tuğçe Temiz (22) olay yerinde, yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. (26) ileride bulunan TIR’a çarptı. Alihan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘DÜKKANI AÇARKEN SİLAH SESLERİNİ DUYDUM’

Sabah saatlerinde börekçi dükkanını açtığı sırada silah sesleri duyduğunu söyleyen Yunus Daşdemir, "Sabah dükkanı açmaya geldim. Sonra trafik ışıklarının olduğu yerden silah sesleri yükseldi. Ben olayı gördüm. 2-3 kişi arabadan inip arabaya ateş açtı. Kadınlar ölürken yaralanan bir kişi de kaçtı. Yaralı ambulansla götürüldü. Ateş edenler de kaçtılar" dedi.

Olayın meydana geldiği yerde taksicilik yapan Aydın Demir, "Sabaha karşı 5 sıraları bir aracın ışıklarda durması sonucu takip eden aracın 2 kadını vurup 1 erkeği de yaraladığını duyduk” diye konuştu.