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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 kişi alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 kişi alacak
19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alacaktır.

 

Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 09.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.


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