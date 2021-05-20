ABD'DEN UFO AÇIKLAMASI
ABD'DEN UFO AÇIKLAMASI
0
EN İLGİNÇ ŞİKAYETLER!
EN İLGİNÇ ŞİKAYETLER!
0
ÜNLÜ ŞARKICI KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
ÜNLÜ ŞARKICI KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
0
124 YILIN REKORU KIRILDI!
124 YILIN REKORU KIRILDI!
0

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 32 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alacak
20 Mayıs 2021 Perşembe 10:59

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alacak
Sonraki Haber
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alımı
'Muhtemelen işimi kaybedeceğim' demişti. Görevden uzaklaştırıldı
'Muhtemelen işimi kaybedeceğim' demişti. Görevden uzaklaştırıldı
0
En ilginç şikayetler!
En ilginç şikayetler!
0
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç öğretmeni öldürdü!
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç öğretmeni öldürdü!
0
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alacak
0
Sedat Peker'den yeni video yeni iddialar!
Sedat Peker'den yeni video yeni iddialar!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.