Kış hazırlıkları tam gaz

Edremit Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle meydana gelecek yağışlarda muhtemel taşkın risklerini önlemek için yağmur suyu drenaj hattı, ana kollektörler ile menfezlerin bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarını sürdürüyor.

Kış hazırlıkları tam gaz
12 Kasım 2019 Salı 10:45

Kış mevsimi öncesinde Edremit Belediyesi  ekipleri önlem almaya devam ediyor. İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Gazicelal Mahallesi Güven Evleri bölgesinde yeni yağmur suyu drenaj hatları ve ana kollektör hat döşeme, Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi'nde yağmur suyu menfezleri, E-87 Karayolu alış veriş merkezleri bölgesinde yeni yağmur suyu menfez ve yol çalışmalarını gerçekleştirdi. Yeni hatlarının yanı sıra, mevcut hatlar, mazgallar ve dere yatakları da temizlenerek yağışlarda olası taşkınların önüne geçerek sorunsuz bir kış sezonu yaşanmaması amaçlanıyor.

Aralıksız sürüyor

Kış hazıkları ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, ilçe genelinde kış koşullarında vatandaşların mağdur olmamaları için çalıştıklarını belirtti. Müdür Kesici, "Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla ekiplerimiz tarafından yaklaşan kış sezonu öncesi taşkınların önlenmesi için yağmur drenaj hattı, ana kollektörler ile menfezlerin bakım, onarım ve yenilenme çalışmaları kentimiz genelinde aralıksız devam etmektedir" dedi.

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