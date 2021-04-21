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Kısa çalışma ödeneğinden flaş gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde sürecek" dedi

Kısa çalışma ödeneğinden flaş gelişme!
21 Nisan 2021 Çarşamba 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uygulamasının devam ettirileceğini açıkladı.

Erdoğan, turizm sektöründe de mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

İş dünyası ve sendikalardan, kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam etmesi çağrısı gelmişti.

2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.

Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.

Etiketler; #erdoğan #kısa çalışma ödeneği #cumhurbaşkanı
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