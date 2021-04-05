'Kıskançlık' bahanesi ile eşini katletti!

Balıkesir'de Seda Kayadelen, evli olduğu Emrah Kayadelen isimli erkek tarafından katledildi. Olay yerinden kaçan fail saklandığı yerde gözaltına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Emrah Kayadelen isimli erkek, evli olduğu Seda Kayadelen’i katletti.

Kadın cinayeti dün sabah saatlerinde Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Kayadelen isimli erkek, evli olduğu Seda Kayadelen’e ''kıskançlık'' bahanesiyle kesici silahla saldırdı. Ağır yaralanan 28 yaşındaki kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet sonrası kaçan Emrah Karadelen ise saklandığı yerde suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (Birgün)