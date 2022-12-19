PROTEZ TIRNAĞA DİKKAT!
PROTEZ TIRNAĞA DİKKAT!
0
MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN ANKET!
MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN ANKET!
0
DÜNYA KUPASI ARJANTİN'İN
DÜNYA KUPASI ARJANTİN'İN
0
YILBAŞINDA HANGİ ÜNLÜ NEREDE?
YILBAŞINDA HANGİ ÜNLÜ NEREDE?
0

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 44 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 işçi alacak
19 Aralık 2022 Pazartesi 11:15

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. 

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.


Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• 4857 sayılı İş Kanunu(20 Puan)
• Genel kültür(20 Puan)

Diğer unvan grupları için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan)

İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.
 

Önceki Haber
İller Bankası 400 personel alacak
Sonraki Haber
Belediyeye zabıta alınacak
Vahşet! Köpeğe sopa ve yumruklarla vurdu! Gözaltına alındı!
Vahşet! Köpeğe sopa ve yumruklarla vurdu! Gözaltına alındı!
0
Profesyonel Ofis Taşımacılığı
Profesyonel Ofis Taşımacılığı
0
Şırnak'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Şırnak'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralı
0
Gaziantep'te feci kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2 kişi öldü! İşte o anlar...
Gaziantep'te feci kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2 kişi öldü! İşte o anlar...
0
Babanın yaptıkları kan dondurdu! Oğlunu bıçakladıktan sonra başında ölmesini bekledi!
Babanın yaptıkları kan dondurdu! Oğlunu bıçakladıktan sonra başında ölmesini bekledi!
0
TÜİK, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı! Yaşlı nüfusu arttı, genç nüfus düşüşte!
TÜİK, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı! Yaşlı nüfusu arttı, genç nüfus düşüşte!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.