Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 44 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.



Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

• 4857 sayılı İş Kanunu(20 Puan)

• Genel kültür(20 Puan)

Diğer unvan grupları için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan)

İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.

