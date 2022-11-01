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Kız arkadaşını öldürdü, kaçarken otomobilde intihar etti!

Kız arkadaşını öldürdü, kaçarken otomobilde intihar etti!
01 Kasım 2022 Salı 14:55

Hatay'da Şahin Demir, tartıştığı Irak uyruklu kız arkadaşı Sidra Tameemi'yi evinin önünde silahla vurarak öldürdükten sonra otomobili ile kaçmaya başladı. Demir, direksiyon başında aynı silahı başına dayayarak intihar etti. Kontrolden çıkan otomobil ise, park halindeki araca çarparak durabildi


Olay, öğle saatlerinde Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi’nin evinin önüne gelip, beklemeye başladı. Demir, bir süre sonra dışarı çıkan Tameemi'yi tabancayla vurup 31 EU 199 plakalı aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tameemi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahin Demir, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken aynı silahı başına doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Tameemi ve Demir'in cesetleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #cinayet #kadın cinayeti #intihar
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