ALEYNA TİLKİ'DEN KUMAR İTİRAFI
ALEYNA TİLKİ'DEN KUMAR İTİRAFI
0
YAŞAYAN EN ÇEKİCİ KADIN...
YAŞAYAN EN ÇEKİCİ KADIN...
0
ÇOCUKLARDA SICAK ÇARPMASINA DİKKAT!
ÇOCUKLARDA SICAK ÇARPMASINA DİKKAT!
0
ŞARKILI EKONOMİK KRİZ ELEŞTİRİSİ
ŞARKILI EKONOMİK KRİZ ELEŞTİRİSİ
0
banner776

Kız kardeşini döven erkeği bıçaklayarak öldürdü!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova (28), kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı (22) dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i (25), 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kız kardeşini döven erkeği bıçaklayarak öldürdü!
21 Temmuz 2022 Perşembe 12:23

Olay, saat 01.30 sıralarında Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan Akmatova’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #cinayet #bıçaklama #ölüm
Önceki Haber
Göztepe'de golcü hamlesi başladı
Sonraki Haber
"50 hayvanım gitti" dedi, gözyaşlarına boğuldu!
Pınar'ın katili tanıdık çıktı! Cinayeti böyle anlattı!
Pınar'ın katili tanıdık çıktı! Cinayeti böyle anlattı!
0
Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Sözleşme bitse de ev sahibi kiracıyı çıkaramaz!
Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Sözleşme bitse de ev sahibi kiracıyı çıkaramaz!
0
Üniversiteye 40 işçi alınacak
Üniversiteye 40 işçi alınacak
0
99 sözleşmeli personel alınacak
99 sözleşmeli personel alınacak
0
Hacettepe Üniversitesi 151 kişi alacak
Hacettepe Üniversitesi 151 kişi alacak
0
Tatilde hayatının şokunu yaşadı! Önce taciz edildi, sonra dayak yedi!
Tatilde hayatının şokunu yaşadı! Önce taciz edildi, sonra dayak yedi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.