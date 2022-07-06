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Kız meselesi yüzünden başlayan tartışma ölümle bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kordonda yürüyüş yapan Alim İçen (23), husumetli olduğu Alican K. (18) tarafından bıçaklanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kız meselesi yüzünden başlayan tartışma ölümle bitti
06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:49

Edremit ilçesinin turistik Akçay Sarıkız Mahallesi kordonunda, saat 00.30 sıralarında yürüyüş yapan Alim İçen, Alican K. ve arkadaşı Ö.F.S. (22) ile karşılaştı. İddiaya göre, İçen ile kız meselesinden aralarında husumet bulunan Alican K. tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Alican K., İçen'i karnından bıçakladı. Alican K. ve Ö.F.S., daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Edremit'teki özel hastaneye kaldırılan İçen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İçen'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Alican K. ve Ö.F.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edremit #bıçaklama #ölüm
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