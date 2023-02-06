Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremin ardından Kızılay Afet Operasyon Merkezi’nde kriz masası kuruldu

Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
06 Şubat 2023 Pazartesi 09:01

Kızılay ekipleri bölge operasyon merkezleri ve Ankara’da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine hareket etti. Kızılay, olası kan ihtiyacına karşı da bölgeye yönelik kriz planlaması yaparak, çevre illerden deprem bölgesine kan takviyesi yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen büyük depremin ardından Kızılay ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Depremin hemen ardından Ankara Etimesgut’ta bulunan Afet Operasyon Merkezi’nde kriz masasını toplayan Kızılay, beslenme ve barınma desteği için deprem bölgesine yönelik planlamalarını yaparak ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede bulunan depolarından ve Ankara’dan afet bölgesine barınma ve beslenme malzemelerini sevk etmeye başlayan Kızılay, arama kurturma ekiplerini de AFAD koordinesine yönlendirdi.

KAN BANKALARINDAN TAKVİYE

Kızılay, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulması muhtemel olan kan ürünleri için de ayrı bir planlama yaparak, hastanelerin kan bankalarını takviye ediyor. Depremin etkilediği diğer bölgelerden deprem bölgesine kan ürünleri takviyesi yapılıyor.

Kızılay gönüllüleri de Kızılay ekiplerine ve vatandaşlara destek olabilmek için harekete geçirilirken, AFAD’da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek diğer görevlere yönelik olarak da Kızılay’ın planlamaları sürüyor.


Kaynak: DHA
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