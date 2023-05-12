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Kızılay Genel Başkanı Kınık, istifa etti

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, görevinden istifa etti

Kızılay Genel Başkanı Kınık, istifa etti
12 Mayıs 2023 Cuma 16:08

Türk Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, bugün İstanbul'daki merkezinde olağanüstü toplandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışı yapmasıyla gündeme gelen Kızılay'da Genel Başkan Kerem Kınık, istifa ettiğini açıkladı. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne genel başkanlığı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık’ın talebi ile alınan karar çerçevesinde olağanüstü genel kurula kadar tüzük gereği 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kızılay
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