Kızılay'ın Ensar Vakfı bağışına suç duyurusu

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan bir grup vatandaş, Ensar Vakfı'na bağış skandalı ile gündeme gelen Kızılay ve BaşkentGaz hakkında vergi kaçırma, görevi ve güveni kötüye kullanma suçu işledikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Başkentgaz Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ve tüm yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılması talep edildi. Elazığ depreminin ardından bağış kampanyası başlatan Kızılay'ın Başkentgaz ile yaptığı protokol sonucu, 8 milyon dolarlık bağışın Ensar Vakfı'na aktarması kamuoyunda büyük tartışmalar yol açmıştı. İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Kızılay ve BaşkentGaz hakkında vergi kaçırma, görevi ve güveni kötüye kullanma suçu işledikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can başta olmak üzere Kızılay'ın 17 yönetici, Başkentgaz Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun Başkentgaz Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Vekili Asım Yüksel ve Ensar Vakfı yöneticilerinin görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti.

Kamu davası açılsın

Yapılan suç duyurusunda ayrıca tüm Türk Kızılay Derneği yöneticilerinin, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na aykırı davrandığı iddiasıyla ilgili kanunun 27/3. Maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmaları için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazılması talebinde bulunuldu. Kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle soruşturmanın acilen başlatılması gerektiğini belirtilen suç duyurusunda ayrıca, şunlar talep edildi: "Arz ve izah edilen nedenlerle soruşturma makamlarının, soruşturma sonucu ulaşılacak diğer deliller ışığında, olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütülerek sanıklar hakkında gerekli kamu davasının açılmasını, suça karıştığı açıkça görülen haklarında şikayette bulunduğumuz tüm Türk Kızılay Derneği yöneticilerinin, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 27/3. Maddesi uyarınca derhal görevden uzaklaştırılmaları için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazılmasına, yasal hakları kullanabilmemiz bakımından sonuçtan tarafımıza bilgi verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.