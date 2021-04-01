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Kızını 6. kattan atmakla suçlanan kadın, mahkemede bunları söyledi

Rize'de, 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u 6 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla ‘altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Emine Havuz (35), hakim karşısına çıktı

Kızını 6. kattan atmakla suçlanan kadın, mahkemede bunları söyledi
01 Nisan 2021 Perşembe 12:24

Olay, 12 Kasım 2019'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst kattaki dairede yaşayan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, pencereden düştü. Ağır yaralanan Fatma Nur, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNE TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturmada, 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da pencereden düşerek, hayatını kaybettiği, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne Emine Havuz, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Havuz, önceki ifadesinde suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Kızım film izliyordu, ben ellerimi yıkıyordum. Geri döndüğümde cam açıktı. Aşağıda çocuğu gördüm. Camda çocuk kilidi vardı nasıl açmış bilmiyorum. İlk çocuğum da camdan düşmüştü, onun da nasıl düştüğünü bilmiyorum. Çocuğumun mezarını özlüyorum, ceza almak istemiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

'NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM'

Hakkında, ‘Altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunması istenen kadın "Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Emine Havuz’un tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #çocuk camdan atma #çocuğunu öldürdü #emine havuz
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