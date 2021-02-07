Kızını döven o kadın tutuklandı: Ellerim kopsun

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uygulayan 36 yaşındaki Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nurcan Serçe yaptığı açıklamada, o görüntülerin savunulacak hiçbir tarafının olmadığını söyleyerek 'ellerim kopsun' dedi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe (36) ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nurcan Serçe gözaltına alınmadan önce telefonla arayan bir gazetecinin sorularını yanıtladı.

Dayakçı bir anne olmadığını savunan Serçe, izlediği görüntülere çok üzüldüğünü söyledi. Nurcan Serçe, şunları söyledi:

"Çocukları eskiden aldılar. Çocuklarıma gidip geliyorum ilgileniyorum. Zor bir süreçten geçmiştim bir birlikteliğim vardı onunla ilgili bir şeydi . Videoyu çeken eşimdi. Bana tuzak kurdu. Dayağın hiçbir açıklaması yok. Çocuğa vurma sebebim, kızım bizim bahçe kapısına oturmuş çişini yapıyordu. Yanında da iki erkek çocuğu vardı. 'Ev yokmuydu, oğlan çocukları sana bakıyor' diyerek dövdüm. Kim attı görüntüyü bilmiyorum nasıl öğrenebilirim onu da bilmiyorum. Bu olay aylar önce olmuş bitmiş olaydı. Çocukların ifadesi alındı. Çocuğu döven anne olsaydım bir sürü video olurdu. Bir kez dövdüm. Bu video ile ilgili sosyal medya da paylaşacağını söylediği için ben gidip polise söyledim. Benim psikolojim düzelsin diye alındı bu çocuklar. Daha önceden eşimle ilgili şikayetçi olmuştum. Benim çocuğumu 1 haftalıkken eşim kaçırmıştı. Bu kasıtlı çekilen bir görüntü. Ben yıllardır bakıyorum onlara. Bu ikinci birlikteliğim benim. Çocuklarımı alıcam. Dayakçı bir anne değilim. O görüntüleri ilk defa sosyal medyada gördüm. O görüntülerin hiçbir açıklaması yok. Ellerim kopsun. Ben de annesiz babasız büyüdüm. Babamı hiç bilmiyorum. Beni annem büyüttü. Benim annem bile öyle vurmamıştır. Ben çocuğumu dövdüğümü savunmuyorum. O kadar üzüldüm ki benim çocuğum 'anne' diyor ben vuruyorum.

BAŞSAVCILIKTAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe’nin kızına şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yazılı açıklama yayınladı.

Anne Nurcan Serçe ve üvey baba Hayrettin Bahar’ın tutuklandığı bilgisinin de bulunduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın kuruluşlarında Kocaeli ili Körfez ilçesinde bir kadının kız çocuğunu darp ettiği ve yastıkla boğmaya çalıştığı yönünde görüntülerin yayınlanması ve bu görüntülerin ihbar kabul edilmesi üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında yapılan araştırmada; Şüpheli Nurcan Serçe’nin 14 Nisan 2020 tarihinde iki küçük erkek çocuğunu darp etmesi nedeniyle soruşturma yürütüldüğü, soruşturma sonucunda basit yaralama suçundan açılan kamu davasının Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesinde devam ettiği, bu eylem sebebiyle de şüphelinin 6 çocuğunun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı anlaşılmıştır.

Haberlere konu video kaydındaki çocuğun şüpheli Nurcan Serçe’nin 2011 doğumlu küçük kızı D.B. olduğu ve söz konusu videoyu kayıt altına alan kişinin ise şüpheli Nurcan Serçe’nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Hayrettin Bahar olduğu tespit edilmekle; 6 Şubat 2021 tarihinde haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler Nurcan Serçe’nin ve Hayrettin Bahar’ın yakalanarak gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Körfez Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sorgu sonucunda, şüpheli Nurcan Serçe 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan, şüpheli Hayrettin Baha 'Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gereği halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."