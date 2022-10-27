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Kızını öldüren annenin cezai sorumluluğu tam çıktı

Rize'de kızı Fatma Nur'u (4), 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emine Havuz (36) için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca 'cezai sorumluluğunun tam' olduğu yönünde rapor hazırlandı

Kızını öldüren annenin cezai sorumluluğu tam çıktı
27 Ekim 2022 Perşembe 14:31

Olay, 12 Kasım 2019'da Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, iddiaya göre pencereden düştü. Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Havuz, kurtarılamadı. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 2015 yılında Fatma Nur'un 4 yaşında olan ağabeyi Harun'un da pencereden düşüp öldüğü, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan Emine Havuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emine Havuz hakkında 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'CEZAİ SORUMLULUĞU TAM'

Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 12'nci duruşmada hakim karşısına çıktı. Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada tahliyesini isteyen Havuz için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'nca 'cezai sorumluluğunun tam' olduğu yönündeki rapor da mahkemeye ulaştı. Raporu kabul etmediklerini belirten sanık avukatı Yunus Çoruh, mütalaadan sonra beyanda bulunacaklarını bildirdi. Dava, karar duruşması için 8 Kasım'a ertelendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #kızını öldürdü #cinayet
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