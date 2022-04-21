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Kızını öldürüp asit içmişti, nedeni ortaya çıktı!

Kızını öldürüp asit içmişti, nedeni ortaya çıktı!
21 Nisan 2022 Perşembe 08:49

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 33 yaşındaki Bahar Sarıbaş, 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçakladıktan sonra asit içti. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Sarıbaş, önceki gün hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Genç kadının İstanbul'da yaşadığı ve eşi ile tartıştıktan sonra İskenderun'a gittiği öğrenildi. Çiftin telefonda da tartıştığı sonra da genç kadının bu vahşeti gerçekleştirdiği öğrenildi


Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde eşinden ayrı yaşayan 33 yaşındaki Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Sarıbaş ile kızı Eylül'ü(9) hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül ile vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Elif Eylül'ün cenazesi dedesi tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığı'na götürülen Elif Eylül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Elif Eylül'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahar Berberci Sarıbaş'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Belen ilçesine getirildi. Sarıbaş'ın cenazesi Tosyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlık Kompleksi'ne defnedildi.

KOCASIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA CİNNET GETİRMİŞ

Sarıbaş'ın İstanbul'da yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra Hatay'ın İskenderun ilçesine geldiği, bir süre sonra telefonda konuşup yeniden barıştıkları belirtildi. Sarıbaş'ın İstanbul'a dönmek için hazırlık yaparken eşiyle telefonda yeniden tartıştığı ve olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #cinayet #kızını bıçakladı #asit içti #intihar
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