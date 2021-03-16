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Kızını taciz ettiği görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızına taciz içerikli hareket ve söylemlerde bulunan H.T.'nin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri üzerine, kız çocuğunun Bakanlık tarafından koruma altına alındığını açıkladı

Kızını taciz ettiği görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu!
16 Mart 2021 Salı 08:50

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, H.T. isimli kişinin kızına fiziki ve sözlü tacizde bulunduğu görüntüler tepki çekti. H.T.'nin, TikTok uygulamasından takipçileri ile paylaştığı görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, tutuklanmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntünün ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #hasan tunçlar #taciz #sosyal medya #twitter
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