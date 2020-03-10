KKTC'de koronavirüs önlemleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğinin açıklanmasının ardından toplanan Bakanlar Kurulunda salgına karşı tedbirler alındı.

Başbakan Ersin Tatar ile Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulunda alınan kararları basın toplantısında açıkladı.

Tatar, Güney Kıbrıs Rum kesiminde dün akşam 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından oluşturulan kriz masası etrafında toplantıların devam ettiğini belirtti.

Bugün KKTC'de de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine dikkati çeken Tatar, tüm dünyada ciddi tedbirler alınan koronavirüsle ilgili uzmanların önerileri doğrultusunda hükümetin gerekli adımları atmaya devam ettiğini söyledi.

Tatar, Bakanlar Kurulunun koronavirüsle etkin mücadeleyi hedefleyen kararlarını şöyle sıraladı:

"Milli Eğitim Bakanlığından onaylı tüm okullar, kreş ve üniversiteler dahil olmak üzere, 15 Mart Pazar gününe kadar tatil ilan edilmiştir. Bu tatil süresince, oluşturulan teknik ekiplerce tüm okul binaları ve öğrenci taşıma araçları dezenfekte edilecektir.

Çocuk festivalleri, çocuk ve gençlik kampları ile tüm okul müsamere ve müsabakaları 15 Mart'a kadar yasaklanmıştır.

Güney Kıbrıs Rum kesiminden, ülkemize turistik gezi, ayin ve benzeri maksatlarla 10 kişiyi aşan otobüslerle gerçekleştirilecek toplu geçişler 15 Mart'a kadar durdurulmuştur.

Koronavirüs teşhisi konmuş bulunan turistlerin konaklamış oldukları otellerdeki karantina uygulaması devam etmektedir. Karantina, durumun seyrine göre, peyderpey kaldırılacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve sivil savunma ekiplerince oluşturulan özel ekipler tüm gümrük geçiş noktalarını dezenfekte etme faaliyetine başlamıştır.

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa ilçe sınırlarında bulunan tüm turistik ve ören yerlerini dezenfekte etme faaliyetine başlamıştır.

1 Nisan'a kadar ülkemize yurtdışından yapılacak Almanya ve Fransa çıkışlı charter uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur."

Gerekli tedbirlerin toplumca da desteklenmesinin önemine dikkat çeken Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik toplu alanlarda seçim çalışmalarını ertelediklerini aktardı.

Tatar, sabah Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştüğünü belirterek, Türkiye'den KKTC'ye ilaçlama ve diğer tedbirlerin alınması konusunda tecrübeli bir ekibin geleceğini açıkladı.

Tatar, KKTC'de koronavirüs vakası görülen turistin ve ülkeye giriş yaptığı kafilenin kaldığı 3 otelin karantina altında olduğu bilgisini yineledi.

- "İlave tedbirler almamız gerekebilir"

Özersay ise şartlara bağlı olarak tedbirlerini sürekli gözden geçireceklerini vurgulayarak, "İlerleyen saatlerde ve günlerde ilave tedbirler almamız gerekebilir. Bireysel olarak herkesin kendi tedbirini alması, hijyen kurallarına özen göstermesi ve kimsenin panik hali içerisinde olmaması gerekir." dedi.