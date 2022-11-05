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Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
05 Kasım 2022 Cumartesi 11:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilan göre 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Koç Üniversitesi'nin ilanda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.


İlan için son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak duyrulmuştur.


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