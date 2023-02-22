Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Koç Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı
22 Şubat 2023 Çarşamba 11:53

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Koç Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin ilandaki tabloda belirtilen fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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