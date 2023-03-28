Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Koç Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı
28 Mart 2023 Salı 10:54

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Koç Üniversitesi'ne ilandaki tabloda belirtilen fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doktora belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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