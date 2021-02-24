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Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Koç Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı
24 Şubat 2021 Çarşamba 10:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Koç Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyeleri alacak.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.


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Etiketler; #Koç Üniversitesi #öğretim üyesi
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