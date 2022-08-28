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Koca'dan teşvik açıklaması: Ay bitmeden görecekler

Koca'dan teşvik açıklaması: Ay bitmeden görecekler
28 Ağustos 2022 Pazar 07:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek" ifadesinin kullandı. Koca, teşvik ödeme sisteminde her hizmetin bir değeri olduğunu da belirtti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının teşvik ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer" ifadelerini kaydetti. 

'EK ÖDEME ALMAYAN PERSONEL KALMAYACAK'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında her sağlık personelinin ek ödeme alacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak. Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var. Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak. Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık #bakan #teşvik
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