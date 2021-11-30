Kocaeli'de fırtına nedeniyle 2 kişi öldü!

Kocaeli'de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan rüzgarda çatılardan düşen 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 ağaç devrildi, 11 tekne battı, 96 çatı uçtu

Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgar akşam saatlerinde de sürdü. Bazı ilçelerde rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Kent genelinde ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, denizde ise tekneler battı. Kocaeli Valiliği, hasarın boyutu rakamlarla açıkladı. Açıklamaya göre, lodos nedeniyle il genelinde 96 çatı uçtu, 23 ağaç ve 1 direk devrildi, 1 baca ve 2 minare yıkıldı, 2 tabela düştü, 4 su taşkını yaşandı ve Gebze'de cami inşaatında iskele çöktü.

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde çatıdan düşen Turan Usta (65) yaşamını yitirdi. Gebze ilçesi Muallimköy'de de işçi Yurdal Gökçe (41) fırtınada hasar gören fabrikanın çatısını onarmak isterken düştü. Hastaneye kaldırılan Gökçe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gece boyunca etkili olan lodos nedeniyle sık sık elektrik kesintileri de yaşandı. 60 trafoda elektrik kesintisi oldu, dağıtım şirketi ekipleri sabaha kadar onarım çalışması yaptı. İzmit Körfezi'nde şiddetli dalgalar nedeniyle 11 tekne batarken, 7 tekne karaya çıkarıldı.

EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI

Çatıların uçması sonucu cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar da hasar gördü. Belediye ekipleri, gece boyunca hasar gören bölgelerde çalışma yaptı. Uçan çatılar, devrilen ağaç ve direkler kaldırıldı. Denizi kıyıya taşıdığı çöpler, belediye ekiplerince temizlenmeye başladı.

İzmit Arızlı Mahallesi'ndeki Arızlı Camisi'nin minaresi de gece saatlerinde yan yattı. Devrilme tehlikesi bulunan minarenin vinç ile indirilmesi planlandı fakat şiddetli rüzgar nedeniyle süreç ertelendi. Minarenin fırtına sona erdiğinde indirileceği belirtildi. Kentte okullar da tatil edildi. Valilik, fırtınanın etkilerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Bu arada sabah saatlerinden itibaren kentte rüzgar ile birlikte aralıklarla yağmur da etkili oldu.

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kocaeli'nde dün gece etkili olan fırtınada, Derince ilçesindeki Nato Caddesi'nde evin çatısı uçarken, direk devrildi, elektrik telleri ise yola düştü. Caddede temizlik çalışması yapılırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri de hasar gören hattı onarmaya başladı.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre il genelinde 128 çatı uçtu, 25 ağaç ve 1 direk devrildi, 1 baca yıkıldı, 6 tabela düştü, 1 inşaat iskelesi çöktü, 4 su taşkını oldu, 2 minare yıkıldı, 14 sera ve 6 araç hasar gördü, işletmeye ait 1 duvar çökerken, 11 tekne battı, 7 tekne karaya çıkarıldı. Valilik, bugün geç saatlere kadar etkili olacak kuvvetli rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre hızla esmesinin beklendiğini; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.