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Kocaeli'nde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 35 yaşındaki Nebahat Er, evinde ölü bulundu. Er'in boğazında kesik bulunduğu ve kısa süre önce eşinde boşandığı öğrenildi

Kocaeli'nde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
17 Aralık 2021 Cuma 09:00

Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak’ta bir apartman dairesinde oturan Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde oturma odasında Nebahat Er'in cesediyle karşılaştı. Nebahat Er’in boğazındaki kesik nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenirken, bıçak da bulundu. Nebahat Er’in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nebahat Er’in bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #ölüm #kadın ölüm #nebahat er
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