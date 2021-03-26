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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alımı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi-Araştırma Görevlisi alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alımı
26 Mart 2021 Cuma 12:46

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile ‘’Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.


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