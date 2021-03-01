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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin 9 Öğretim Üyesi alacağı açıklandı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı
01 Mart 2021 Pazartesi 12:12

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.

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