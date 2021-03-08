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Kocaeli Üniversitesi 102 personel alacak

Kocaeli Üniversitesi'nin sözleşmeli çalıştırmak üzere 102 kişi alacağı öğrenildi

Kocaeli Üniversitesi 102 personel alacak
08 Mart 2021 Pazartesi 11:04

Kocaeli Üniversitesi'ne personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır.) sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.


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Etiketler; #kocaeli üniversitesi
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