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Kocaeli Üniversitesi 110 kişi alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 110 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Kocaeli Üniversitesi 110 kişi alacak
01 Haziran 2022 Çarşamba 10:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitenin birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

 

Biolog, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.

İlan için başvurular 1 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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